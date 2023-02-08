В Челябинске пятый день ищут пропавшую девочку-подростка со шрамом

Она исчезает из дома уже не в первый раз

Челябинский поисковый отряд «Легион-Спас» разместил сообщение о пропавшей 16-летней Карине Гутниковой. Как сообщили в отряде, девушку ищут с прошлой пятницы, 3 февраля. В тот день она ушла из дома, расположенного на проспекте Победы, и с тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно.

В день своего исчезновения она была одета в голубо-розовую горнолыжную куртку, черную шапку и темно-серые джинсы, а на ногах у нее были обуты черные кожаные ботинки на платформе. Может нести с собой темно-синий рюкзак.

«Приметы: рост 180 см, телосложение худощавое, глаза каре-зеленые, черные крашеные волосы до плеч. Особые приметы: шрам на левой щеке», — сообщили в поисковом отряде.

Всем, кто знает о местонахождении Карины, просят сообщить об этом по телефонам, указанным в ориентировке, или обратиться в полицию.

Судя по сообщениям СМИ разных лет, юная горожанка пропадает из дома не в первый раз: ИА «Первое областное» сообщало о ее исчезновении осенью 2021 года, затем аналогичная новость появилась в декабре этого же года. Год назад ее снова искали с помощью волонтеров и полиции.