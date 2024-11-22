В Челябинске пятый день ищут 73-летнюю женщину

Она пропала в лесу

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В Челябинске поисковый отряд «ЛизаАлерт» пятый день ищет 73-летнюю Надежду Дружинину. Она пропала 18 ноября: ушла в неизвестном направлении, позвонила родственникам и сообщила, что упала в лесу. В каком и как она туда попала, женщина не смогла сказать.

Родственники рассказали, что Надежда любит гулять в городском парке и вдоль набережной Миасса. С дронами территорию «прочесали», но никого не нашли. На следующий день поступила информация, что пропавшая может быть в другом районе города. Собаки смогли взять след от остановки до конца поселка, но осмотр близлежащего леса не дал результатов.

Отрабатываются разные возможные маршруты движения Надежды. За два дня поисковики прошли более 250 километров.

Женщина может находиться в любом районе. Приметы: рост 165 сантиметров, нормальное телосложение, русые волосы. Была одета в бежевый пуховик.