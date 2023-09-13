В Челябинске пятилетний мальчик застрял на карнизе между окном и решеткой

Спасатели освободили ребенка

Накануне, 12 сентября, в Ленинском районе Челябинска помощь спасателей потребовалась пятилетнему мальчику, который застрял между окном и решеткой. Сотрудники службы спасения освободили ребенка, сообщили в пресс-центре управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска.

ЧП произошло на первом этаже жилого дома, расположенного на улице Южный Бульвар. О застрявшем мальчике в ЕДДС-112 сообщили очевидцы.

Прибывшие сотрудники Челябинской городской службы спасения поднялись на уровень окна при помощи раздвижной лестницы, открыли окно и освободили ребенка. С мальчиком все в порядке.

Где находились его родители в этот момент — неизвестно.