В Челябинске пятерых мужчин осудили за организацию незаконной миграции

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В Челябинске вступил в силу приговор Тракторозаводского районного суда в отношении пятерых мужчин. Они признаны виновными в организации незаконной миграции группой лиц (часть 2 статьи 322.1 УК РФ) и фиктивной постановке на учет иностранного гражданина (статья 322.3 УК РФ). Об этом сегодня, 22 августа, сообщили в УФСБ по региону.

Суд установил, что виновные ставили иностранных граждан на учет, а также изготавливали и сбывали подложные трудовые договоры.

«Уголовное дело по материалам УФСБ расследовано следственным органом полицейского главка. Суд приговорил участников группы к штрафу в размере от 150 тысяч рублей до 250 тысяч рублей. Кроме того, организатор приговорен к наказанию в виде лишения свободы на срок 2 года (условно) с испытательным сроком 2 года», — сообщили в ведомстве.

Решается вопрос о выдворении незаконно зарегистрированных граждан за пределы РФ.