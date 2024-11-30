В Челябинске пьяный водитель ВАЗа врезался в автобус

Травмы получил виновник аварии

Вечером 29 ноября в Челябинске на улице Сталеваров пьяный водитель ВАЗа врезался в автобус ЛИАЗ, следовавший без пассажиров. В результате оба транспорта получили повреждения, травмы получил водитель отечественного авто, сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Прибывшие оформлять ДТП сотрудники ГАИ заметили, что 32-летний водитель ВАЗа имеет признаки опьянения. Медицинское освидетельствование подтвердило их подозрения. В отношении автомобилиста составили административный протокол об управлении автомобилем в состоянии опьянения (часть 1 статьи 12.8 КоАП РФ). Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет.