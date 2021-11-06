В Челябинске пьяный водитель устроил дтп на парковке

Водитель протаранил две машины, скрываясь от полиции

Ночью 5 ноября нетрезвый водитель на ВАЗ-211 врезался в две припаркованных у жилого дома машины. Как сообщили в ГУ МВД по Челябинской области, мужчина пытался уйти от погони.



ДТП произошло во дворе дома на улице Братьев Кашириных 78а. Виновник ДТП проигнорировал требование сотрудников ГИБДД остановиться и начал набирать скорость, чтобы скрыться, но не справился с управлением и протаранил две припаркованные машины.

Водителя задержали на месте. Сотрудники полиции отметили у нарушителя явные признаки алкогольного опьянения, но от проверки мужчина отказался.

Заведено Административное дело. За отказ от экспертизы мужчине грозит лишение на год и шесть месяцев. Окончательное наказание определит суд.