В Челябинске, 31 января произошло смертельное ДТП за рулем такси Uber. Пьяный водитель «Лады-Гранта» вылетела с дороги в Каштакском бору и врезался в дерево. В результате погибла 36-летняя пассажирка, сообщает пресс-служба в городского ГИБДД.

В 13 часов 37 минут на улице Конноспортивная пьяный водитель такси Uber не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в дерево. Пассажирка скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи. Отметим, что водитель не осуществлял коммерческую деятельность по перевозки пассажиров.

Напомним, что 8 января в Златоусте таксист находясь в состоянии алкогольного опьянения врезался в автобус.