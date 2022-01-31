В Челябинске, 31 января произошло смертельное ДТП за рулем такси Uber. Пьяный водитель «Лады-Гранта» вылетела с дороги в Каштакском бору и врезался в дерево. В результате погибла 36-летняя пассажирка, сообщает пресс-служба в городского ГИБДД.
В 13 часов 37 минут на улице Конноспортивная пьяный водитель такси Uber не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в дерево. Пассажирка скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи. Отметим, что водитель не осуществлял коммерческую деятельность по перевозки пассажиров.
Напомним, что 8 января в Златоусте таксист находясь в состоянии алкогольного опьянения врезался в автобус.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Национальный интерес Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым Хорошие песни ЭкоЛогика Юридическая мясорубка Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Идентификация Красный блокнот Кредит недоверия Марафон талантов Медгородок Моя деревня Новый год вот-вот Память народа Политические дебаты Просто бизнес Совет юриста Ток-шоу «Раунд» Уютный дом Южный Урал. Города