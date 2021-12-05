В Челябинске пьяный водитель снес дорожные знаки, уходя от преследования ГИБДД

На нарушителя составили пять протоколов

Минувшей ночью, 5 декабря, в Челябинске нетрезвый водитель, пытаясь скрыться от преследования автомобиля ГИБДД, снес дорожные знаки, установленные на островке безопасности, и выехал на полосу встречного движения. На нарушителя составили пять протоколов, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе городской ГИБДД.

Инцидент произошел в ночное время на Комсомольском проспекте. Сотрудники ГИБДД выехали на оформление аварии, однако один из участников ДТП решил скрыться с места происшествия. Полицейский автомобиль устроил погоню за нарушителем.

Пытаясь скрыться от правоохранителей, автомобилист на высокой скорости заехал на островок безопасности, снес два дорожных знака, затем выехал на полосу встречного движения, но останавливаться не собирался. Однако совсем скоро сотрудники полиции задержали злоумышленника.

«Им оказался 29-летний местный житель, находящийся в состоянии опьянения. На нарушителя составлено пять административных протоколов: два по фактам ДТП, в том числе за наезд на дорожные знаки, один за отказ от прохождения медосвидетельствования, еще один за невыполнение законного требования сотрудников полиции об остановке транспортного средства и пятый за выезд на полосу встречного движения»,— прокомментировали в ведомстве.

В субботу днем на Комсомольском проспекте столкнулись две иномарки, помощь медиков понадобилась одному из водителей.



Напомним, ранее ГИБДД раскритиковала проведенный ремонт Комсомольского проспекта, выявив ряд недостатков. Кроме того, в Госавтоинспекции сообщили, что внесенные изменения мэрия не согласовала с ведомством. В пресс-службе администрации Челябинска на замечания ГИБДД ответили, что часть работ еще не завершена, поэтому сравнивать аварийность за период с августа по октябрь текущего года с аналогичным периодом прошлого года некорректно.