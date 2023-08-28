В Челябинске пьяный водитель сбил мотоциклиста, скрываясь от полиции

Ночная погоня произошла на Университетской набережной

Минувшей ночью на северо-западе Челябинска превысившая скорость «Ауди» проигнорировала требование патрульных ГИБДД остановиться и попыталась скрыться. Во время погони нарушитель потерял управление, врезался в бордюр, а потом сбил мотоциклиста. Впоследствии выяснилось, что водитель иномарки был сильно пьян. Об этом в понедельник, 28 августа, сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Дорожный инцидент с погоней случился около двух ночи на Университетской набережной. При патрулировании улицы полицейские заметили машину, которая ехала с явным превышением скорости. Экипаж подал водителю сигнал об остановке, но тот, наоборот, только прибавил газу. Погоня, во время которой нарушитель опасно маневрировал, закончилась на перекрестке с улицей Чичерина. Лихача остановил бордюрный камень и оказавшийся на пути мотоцикл «Ямаха» под управлением 26-летнего молодого человека. В результате ДТП байкер получил травмы и был доставлен в больницу.

Медосвидетельствование водителя «Ауди» показало значительное содержание алкоголя в крови. На него составили протокол за пьяную езду.