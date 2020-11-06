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Двойное ДТП произошло ночью 5 ноября у дома № 2 по улице Героев Танкограда в Челябинске. На нерегулируемом перекрестке 39-летний водитель автомобиля «Датсун» столкнулся с двигающимся по главной дороге «Хёндай» под управлением 19-летнего автомобилиста.
«После чего автомобиль „Хёндай“ совершил наезд на препятствие (металлическую опору дорожного знака). В результате происшествия водители получили травмы, им рекомендовано амбулаторное лечение», — сообщили в отделении пропаганды БДД ГИБДД по Челябинску.
Водитель «Датсун» был за рулем с признаками опьянения, в отношении него составлен административный протокол.