В Челябинске пьяный водитель протаранил иномарку, которая влетела в ограждение

Водители получили травмы.

Послушать 00:00

Двойное ДТП произошло ночью 5 ноября у дома № 2 по улице Героев Танкограда в Челябинске. На нерегулируемом перекрестке 39-летний водитель автомобиля «Датсун» столкнулся с двигающимся по главной дороге «Хёндай» под управлением 19-летнего автомобилиста.

«После чего автомобиль „Хёндай“ совершил наезд на препятствие (металлическую опору дорожного знака). В результате происшествия водители получили травмы, им рекомендовано амбулаторное лечение», — сообщили в отделении пропаганды БДД ГИБДД по Челябинску.

Водитель «Датсун» был за рулем с признаками опьянения, в отношении него составлен административный протокол.