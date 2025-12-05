В Челябинске пьяный водитель протаранил 6 машин на парковке

Его лишат прав, машину уже изъяли

В Челябинске пьяный водитель «Лифана» протаранил сразу шесть машин на парковке на 2-й Павелецкой. Кроме автомобилей, никто не пострадал, сообщает пресс-служба челябинской ГАИ.

Пятидесятичетырехлетний водитель не был пристегнут, от проверки на алкоголь отказался — теперь ему грозит штраф 45 тысяч рублей и лишение прав на два года.

Его отстранили от управления транспортным средством, машину забрали на спецстоянку.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало о водителе, который устроил массовое ДТП во дворе челябинской многоэтажки. Мужчина не справился с управлением и наехал сразу на три машины.