В Челябинске пьяный водитель «Лифана» протаранил сразу шесть машин на парковке на 2-й Павелецкой. Кроме автомобилей, никто не пострадал, сообщает пресс-служба челябинской ГАИ.
Пятидесятичетырехлетний водитель не был пристегнут, от проверки на алкоголь отказался — теперь ему грозит штраф 45 тысяч рублей и лишение прав на два года.
Его отстранили от управления транспортным средством, машину забрали на спецстоянку.
Ранее ИА «Первое областное» сообщало о водителе, который устроил массовое ДТП во дворе челябинской многоэтажки. Мужчина не справился с управлением и наехал сразу на три машины.