В Челябинске пьяный водитель попытался скрыться от полицейских

На мужчину составили несколько протоколов

Глубокой ночью 20 июля в Челябинске полицейские остановили автомобиль BMW, за рулем которого находился нетрезвый 35-летний мужчина. Пока правоохранители проверяли у него документы, он попытался сбежать, сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Инцидент произошел в 2:10 в районе дома № 25 на улице Цвиллинга. В ходе проверки документов инспекторы выяснили, что мужчина пьян. Кроме того, пока они составляли на него протокол, он начал им мешать, а потом попытался скрыться.

В его отношении составили сразу несколько протоколов: о невыполнении законного требования о прохождении медосвидетельствования и неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.