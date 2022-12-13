В Челябинске пьяный водитель Lifan врезался в дерево

У мужчины также не было прав на управление авто

Сегодня утром, 13 декабря, на улице Барбюса в Челябинске водитель Lifan не справился с управлением и врезался в дерево, после этого авто перевернулось. Об этом Первому областному информагентству сообщили очевидцы. Информацию о ДТП подтвердили в ГИБДД по городу.

Водитель двигался от улицы Гончаренко в сторону улицы Дзержинского.

«В результате ДТП пострадавших нет. Водитель права управления транспортными средствами не имеет, водительское удостоверение не получал. По результатам освидетельствования водитель находился в состоянии алкогольного опьянения», — рассказали в Госавтоинспекции.

Полиция напоминает об ответственности за вождение в нетрезвом виде. Водителям грозит уголовная ответственности и лишение свободы на срок до 2 лет.