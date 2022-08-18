В Челябинске пьяный водитель «Лады» протаранил два авто, уходя от погони ДПС

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В Челябинске 29-летний водитель автомобиля «Лада-Гранта» проигнорировал требование сотрудников полиции об остановке и попытался скрыться. Уходя от погони, он протаранил две машины. Об этом сегодня, 18 августа, Первому областному информагентству сообщили в ГИБДД по городу.

ЧП случилось накануне вечером. Сначала водитель «Лады» врезался в ВАЗ-2114 напротив дома № 4 на улице Братьев Кашириных, а потом в «Фольксваген» на Каслинской. Там его и задержали сотрудники ГИБДД.

«В результате ДТП пострадал 34-летний водитель „Фольксвагена“. Ему назначено амбулаторное лечение», — сообщили в Госавтоинспекции.

В отношении нарушителя, устроившего два ДТП, составлены административные протоколы. В том числе и за вождение в состоянии опьянения.

А в Миассе накануне рецидивист на «Форде» протаранил автомобиль ДПС. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.