В Челябинске пьяный водитель Kia пытался скрыться от экипажей ДПС

Мужчина 13 раз привлекался к административной ответственности и дважды к уголовной

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Эпичную погоню за собой и своей Kia Sportage устроил 36-летний челябинец. Кадры в редакцию ИА «Первое областное» прислали очевидцы. В ГУ МВД по региону прокомментировали происшествие.

Экипаж полка ДПС потребовал, чтобы водитель остановился на Комсомольском проспекте, однако нарушитель проигнорировал это требование и продолжил движение.

«Госавтоинспекторы незамедлительно организовали преследование на патрульном автомобиле с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. Водитель Kia, существенно нарушая установленный скоростной режим и создавая опасность для других участников дорожного движения, продолжал игнорировать неоднократные требования полицейских об остановке. Для обеспечения безопасности окружающих и пресечения правонарушения были привлечены дополнительные экипажи, в том числе полка ДПС областной Госавтоинспекции», — сообщили ИА «Первое областное» в ГУ МВД по региону.

Нарушителя доставили в отдел полиции, машину забрали на штрафстоянку.

Водитель неоднократно попадался в поле зрения Госавтоинспекции. Он уже оказывал неповиновение законному требованию об остановке, отказывался от прохождения медосвидетельствования, садился за руль без прав, а также повторно садился за руль пьяным и привлекался к уголовной ответственности по статье 264.1 УК РФ.