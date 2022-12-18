В Челябинске пьяный участник ДТП на ходу попытался выпрыгнуть из полицейского автомобиля

Мужчина вел себя с правоохранителями агрессивно

В Челябинске пьяный водитель устроил ДТП и при задержании сотрудниками полиции попытался выпрыгнуть из движущегося автомобиля ДПС. Дебошира доставили в отдел полиции и составили два протокола, сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Вечером 17 декабря инспекторам поступило сообщение о столкновении автомобилей «Шкода» и «Мазда» около дома № 35 по Шоссе Металлургов. 31-летний водитель «Мазды» в состоянии алкогольного опьянения начал проявлять агрессию в отношении прибывших полицейских. Сотрудники ГИБДД усадили дебошира в служебный автомобиль и отправились в наркологию для медосвидетельствования. Однако пьяный челябинец ехать туда не пожелал, открыл дверь авто и на ходу попытался выпрыгнуть из него.

«Сотрудники Госавтоинспекции применили в отношении нарушителя физическую силу и наручники для предотвращения дальнейших противоправных действий. Исследование показало, что водитель нетрезв, в выдыхаемом воздухе обнаружены пары алкоголя 0,98 миллиграммов на литр»,— уточнили в ведомстве.

В отношении челябинца составили административные протоколы по статьям 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения» и 19.3 КоАП РФ «Невыполнение законного требования сотрудника полиции».