В Челябинске пьяный посетитель бара гонялся за сотрудницей с ножом

Мужчина задержан

В одном из баров, расположенных на улице Бейвеля в Челябинске, пьяный посетитель гонялся за девушкой-администратором с ножом. Сотрудникам заведения пришлось вызвать группу быстрого реагирования. Они задержали мужчину, несмотря на его сопротивление, сообщили в пресс-службе частного охранного предприятия «Витязь».

«Во время задержания мужчина оказывал активное сопротивление, несколько раз пытался нанести удары ногами одному из сотрудников охраны. Экипаж был вынужден применить приемы самообороны и спецсредства»,— уточнили в ЧОП.

После охранники вызвали сотрудников полиции. Мужчину увезли в отдел для дальнейших разбирательств.