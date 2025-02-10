В Челябинске пьяный мужчина угнал авто родственницы и попытался скрыться от экипажей ДПС

У нарушителя не было прав на управление машиной

В ночь на понедельник, 10 февраля, семь экипажей ДПС устроили погоню за 25-летним мужчиной на ВАЗе. Оказалось, что мужчина напился и угнал машину у родственницы, сообщили в Госавтоинспекции Челябинска.

Настигнуть нарушителя семи экипажам ДПС удалось на перекрестке проспекта Победы и улицы Ворошилова. Ранее мужчина привлекался к ответственности за вождение в пьяном виде. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Кроме того, отчаянный родственник выехал на встречку, отказался останавливаться по требованию инспекторов и сел за руль без прав. Составлены административные протоколы.

Видео задержания смотрите в нашем телеграм-канале.

Как ранее сообщал наш сайт, в Челябинске пьяный водитель Kia пытался скрыться от экипажей ДПС.