В Челябинске пьяный мужчина ранил ножом сожительницу и ее сына

Пострадавшим оказана медицинская помощь

Сегодня, 11 января, в Тракторозаводском районе Челябинска в одной из квартир дома по улице Марченко пьяный мужчина напал с ножом на свою сожительницу и ранил ее. В конфликт вмешался 14-летний сын пострадавшей, который также получил ножевые ранения. Нападавший задержан, раненым оказана необходимая помощь, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Подозреваемый в нападении госпитализирован и находится под конвоем полиции.

В следственном управлении СК РФ по Челябинской области возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух лиц (часть 3 статьи 30, пункт «а» части 2 статьи 105 УК РФ). Назначен ряд судебных экспертиз, решается вопрос о предъявлении мужчине обвинения и избрании меры пресечения.