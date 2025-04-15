В Челябинске пьяный мужчина напал с ножом на 11‑летнего мальчика

Ребенка доставили в больницу со множеством ранений

В понедельник, 14 апреля, вечером в Металлургическом районе Челябинска во дворе на улице Дегтярева пьяный 37‑летний мужчина напал с ножом на незнакомого ему 11‑летнего мальчика с намерением убить ребенка. Челябинца остановил прохожий, однако ребенок получил множество ранений, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего из хулиганских побуждений (часть 3 статьи 30, пункты «в», «и» части 2 статьи 105 УК РФ). Решается вопрос о предъявлении мужчине обвинения и избрании меры пресечения. Проводится расследование.

Ребенка доставили в больницу, ему оказана вся необходимая помощь.