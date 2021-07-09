В Челябинске пьяный бесправник на иномарке влетел в автостоянку

Разбились две припаркованные машины

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

На улице Хлебзаводской, 20 в Челябинске 56-летний водитель автомобиля «Форд» не справился с управлением, машина перевернулась и влетела в стоянку. Об этом сегодня, 9 июля, Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Авария случилась накануне днем. Мужчина за рулем «Форда» на справился с управлением, врезался в машину на дороге, после чего его автомобиль выбросило на обочину и перевернуло на крышу. Затем авто влетело в стоянку.

«Разбиты две машины на парковке — ВАЗ и „Опель“. Водитель „Форда“ находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него составлен административный протокол», — рассказали в пресс-службе ГИБДД Челябинска.

Также в Госавтоинспекции сообщили, что ранее 56-летний нарушитель был лишен водительских прав.