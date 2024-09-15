В Челябинске пьяный автомобилист устроил ДТП и скрылся

Мужчину задержали

Накануне, 14 сентября, в Челябинске на улице Барбюса мужчина на автомобиле «Хонда» устроил ДТП и скрылся с места аварии. Вскоре его задержали на улице Гончаренко. Выяснилось, что мужчина находился за рулем в нетрезвом состоянии, сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Полицейские предложили 40-летнему виновнику ДТП пройти медицинское освидетельствование, однако он отказался. В его отношении составили протокол по статье 12.26 КоАП РФ, наказание по которой предусматривает штраф до 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет.

Кроме того, в отношении мужчины составили протокол по статье 12.27 КоАП РФ за оставление места ДТП. Ему грозит арест на срок до 15 суток.

Машина помещена на штрафстоянку.