В Челябинске пьяную пассажирку сняли с рейса в Египет

Женщина нарушала порядок и нецензурно выражалась

В Челябинске вечером 24 октября поступило сообщение о том, что в зал вылета международного сектора требуется наряд полиции, так как одна из пассажирок нарушает общественный порядок. Была задержана 41-летняя местная жительница, сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

Женщину сняли с рейса Челябинск — Шарм-эль-Шейх (Египет), так как она, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время прохождения предполетного досмотра нарушала общественный порядок, нецензурно выражалась и не реагировала на замечания.

«Представителем авиакомпании данной пассажирке было отказано в дальнейшем перелете. Женщина была направлена на медосвидетельствование, которое диагностировало опьянение», — сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

Нарушительницу доставили в дежурную часть и привлекли к административной ответственности.