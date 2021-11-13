В Челябинске пьяного дебошира сняли с рейса в Новосибирск

Мужчина ругался нецензурной бранью и отказывался от прохождения досмотра

В челябинском аэропорту полицейские задержали находящегося в состоянии алкогольного опьянения мужчину, который устроил дебош в пункте досмотра. В его отношении составили административный протокол, наказание предусматривает штраф в размере до 1500 рублей или арест на срок до пятнадцати суток, сообщили в пятницу, 12 ноября, в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу.

Сотрудники аэропорта рассказали полицейским, что в пункте досмотра, находящемся на входе в здание аэровокзала, пассажир рейса «Челябинск — Новосибирск» — 33-летний житель Магаданской области — нарушал общественный порядок, отказывался от прохождения досмотра и ругался нецензурной бранью.

«Результаты медицинского освидетельствования показали содержание в крови мужчины 1,36 мг/л алкоголя. Сотрудниками транспортной полиции он привлечен к административной ответственности по статье 20.21 Кодекса об административных правонарушениях („Появление в общественных местах в состоянии опьянения“)»,— уточнили в ведомстве.

Напомним, в конце октября жительницу Челябинска сняли с рейса Челябинск — Шарм-эш-Шейх за нарушение общественного порядка. Нарушительницу также привлекли к административной ответственности.