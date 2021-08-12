В Челябинске пьяная женщина за рулем иномарки врезалась в подъезд

Машина была брендирована логотипом агрегатора такси

Напротив дома № 41а по улице Молодогвардейцев женщина за рулем «Ниссана» врезалась в бордюрный камень и входную группу. Об этом сегодня, 12 августа, сообщили в пресс-службе УГИБДД по городу.

Авария случилась накануне вечером. 46-летняя женщина за рулем иномарки не справилась с управлением и врезалась в лестницу на входной группе подъезда жилого дома. 47-летний пассажир авто получил травмы.

Известно, что водитель находилась в состоянии алкогольного опьянения. В отношении нее составлен административный протокол. Машина была брендирована логотипом агрегатора такси.

«Авто брендировано, однако не принадлежит службе такси. Женщина за рулем была не на работе», — сообщили Первому областному информагентству в городской ГИБДД.