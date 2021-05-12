В Челябинске провели операцию ребенку с огнестрельным ранением головы

Мальчик находится в тяжелом состоянии

Врачи ОКБ № 3 провели операцию 8-летнему мальчику, который получил серьезное ранение головы после выстрела из травматического пистолета. Пострадавшего перевели в Челябинскую областную детскую клиническую больницу. Об этом сегодня, 12 мая, Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе ЧОДКБ.

Напомним, второклассника с ранением доставили в больницу вечером 10 мая. Его забрали из квартиры по улице 40-летия Победы в Челябинске. По факту происшествия региональный следственный комитет проводит проверку.

По предварительным данным, мальчик с девятилетним сверстником при прогулке в парке нашли травматический пистолет, после чего один из них выстрелил пострадавшему в голову.

«Ребенка прооперировали в ОКБ № 3. Состояние тяжелое, но стабильное. У нас под наблюдением»,— рассказали в пресс-службе ЧОДКБ.

По данным собственного источника Первого областного информагентства, пострадавший ребенок проживает в Чебаркульском районе и учится в Бишкильской школе, в которой есть кадетские классы. Второклассник получил ранение глаза, после чего пуля застряла в мозге. У ребенка также диагностированы черепно-мозговая травма и перелом основания черепа.