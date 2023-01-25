В Челябинске провели баллистическую экспертизу после стрельбы по окнам домов

Поиски виновного продолжаются

По результатам баллистического исследования выяснилось, что по окнам дома на Университетской Набережной, 60 в Челябинске стреляли из пневматического оружия. Об этом сегодня, 25 января, сообщили в ГУ МВД по региону.

Инцидент случился в микрорайоне Academ Riverside. Трое жителей дома обнаружили на окнах следы от пуль. Все потерпевшие написали заявление в полицию. Экспертиза показала, что оружие не огнестрельное и, вероятно, стрелок действовал из хулиганских побуждений.

«Напомним, что начальник ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков взял на личный контроль установление полной картины происшествия и дал поручение принять все меры по скорейшему установлению и задержанию хулигана», — сообщили в региональном полицейском главке.