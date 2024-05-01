В Челябинске провалился асфальт на улице Первой Пятилетки

Его обрушение вызвала авария на самотечном коллекторе

Сегодня, 1 мая, в Тракторозаводском районе города Челябинска провалился асфальт на проезжей части улицы Первой Пятилетки. Причиной обрушения стала авария на самотечном коллекторе. На месте образовалась глубокая яма диаметром не менее трех метров, а ширина провала составила не менее семи метров, сообщает пресс-служба Администрации города Челябинска.

В результате обрушения асфальта на проезжей части образовалась огромная яма. По словам очевидцев, ширина провала составила не менее семи метров, а глубина — трех.

Пресс-служба администрации города сообщила, что на место аварии выехали вице-мэр Александр Астахов и начальник управления ЖКХ Вадим Храмцов. Под их руководством начали работу аварийные бригады, территорию огородили.

«Подрядчик приступит к изъятию грунта и укладке новой трубы, чтобы локализовать место аварии. В течение суток будет понятно, какой объем и сколько времени займут ремонтно-восстановительные работы», — отметил заместитель главы города Челябинска Александр Астахов.