В Челябинске прошло первое судебное заседание по делу о выброшенном в реку семимесячном малыше

Мать убитого младенца признала вину частично

Сегодня, 8 февраля, в Калининском районном суде Челябинска прошло первое судебное заседание по уголовному делу в отношении Татьяны Пупышевой и ее сожителя Евгения Гладышева. Они обвиняются в убийстве семимесячного сына подсудимой Никиты. Информация о слушании опубликована на сайте суда.

На заседании Евгений Гладышев свою вину отрицал, а мать погибшего мальчика Татьяна Пупышева признала вину лишь частично. Подсудимые будут ждать следующих заседаний под арестом.

Напомним, трагедия произошла 22 октября. В тот день 24-летняя жительница Челябинска обратилась в полицию с заявлением о похищении ребенка. Она сообщила, что сына украли, но позже призналась, что мальчик умер дома, а его тело она сбросила в реку Миасс.

По подозрению в убийстве мать семимесячного младенца и ее 29-летний сожитель были задержаны. Тело мальчика достали из воды. По версии следствия, ребенок скончался от множественных ударов в область головы.

Мальчика похоронили за счет собранных средств неравнодушных челябинцев и родственницы Никиты.

Добавим, что также расследуется еще одно уголовное дело. За бездействие и недолжное осуществление надзора за неблагополучной семьей по части 2 статьи 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека») ответят должностные лица органов соцзащиты.