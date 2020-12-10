В Челябинске пропала женщина с двумя детьми

Она ушла получать паспорт в полицию.

В Челябинске с 9 декабря полицейские Челябинска и волонтёры ищут 24-летнюю женщину. Шахсонон Кочкарова вышла из дома с двумя маленькими детьми в 11 утра, и с тех пор их местонахождение неизвестно.

Как стало известно «Первому областному» из собственных источников, Шахсонон отправилась в отдел полиции «Курчатовский», чтобы получить паспорт с гражданством Российской Федерации. Они с мужем, который уже является гражданином России, проживают в Челябинске более 15 лет. Скандалов в семье не было, проживали вместе со свекровью.

«Она худощавого телосложения, волосы тёмно-русые, глаза карие, на носу родинка», — сообщили о приметах женщины в поисковом отряде «Легион-СПАС».

Шахсонон была одета в куртку с капюшоном синего цвета, также на ней были синяя шапка, чёрные джинсы и чёрные сапоги.

С ней были дети — трёхлетний мальчик и годовалая девочка. Старший ребёнок был одет в тёмно-зелёную куртку и серую шапку с помпоном. Девочка была в оранжевом комбинезоне.

Всех, кто имеет информацию о местонахождении Шахсонон Кочкаровой и детей, просят обращаться по телефонам координаторов «Легион-СПАСа»: 8-951-455-13-17, 8-909-073-90-57.