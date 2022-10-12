В Челябинске пропала 15‑летняя девушка

Анна Миронова вышла из здания института и не вернулась домой

В Челябинске с 10 октября разыскивают 15-летнюю Анну Миронову. Девушка вышла из здания института путей сообщения по улице Цвиллинга, 56 и с тех пор ее местонахождение неизвестно. Об этом сегодня, 12 октября, сообщили в поисково-спасательном отряде «Легион-Спас».

«Рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные до плеч, челка окрашена в красный цвет», — говорится в ориентировке.

В день исчезновения была одета черное пальто с коричневыми карманами, джинсы и ботинки черного цвета.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Анны Мироновой, просят обратиться в любой отдел полиции. Также можно позвонить по номеру поискового отряда 8(351)2-777-911.