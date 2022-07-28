В Челябинске пропала 15‑летняя девочка

Поиски ведут родственники, полиция и волонтеры

В Челябинске ищут 15-летнюю Венеру Гизатуллину. Школьница ушла из дома по улице Свободы, 92 накануне, 27 июля, и до сих пор не вернулась. Об этом сообщили в поисковом отряде «Легион-Спас».

«Рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карие, волосы темные. В день исчезновения была одета в черную кофту с капюшоном, голубые джинсы. На ногах — синие кроссовки. С собой у девочки был бежевый рюкзак. Особые приметы — родинка на лбу, носит очки», — говорится в ориентировке.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении школьницы, просят обратиться в любой отдел полиции. Также можно позвонить по номеру поискового отряда «Легион-Спас» 8(351)2-777-911.