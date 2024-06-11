В Челябинске пропал мужчина, нуждающийся в лечении диабета

Пенсионер ушел из дома накануне, 10 июня

В Челябинске полиция и волонтеры разыскивают 70-летнего Валерия Гоголева. Он ушел из дома в Центральном районе города, сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

«Рост 165 сантиметров, нормального телосложения, волосы светло-русые с проседью, глаза голубые», — говорится в ориентировке.

Был одет в голубые джинсы и ветровку, черные ботинки. Мужчина нуждается в медицинской помощи, инсулинозависимый.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Валерия Гоголева, просят обратиться в любой отдел полиции. Также можно позвонить на горячую линию поискового отряда 8 (800) 700-54-52.