В Челябинске пропал 9‑летний мальчик

Кирилл Сутормин ушел утром в школу, но на занятиях так и не появился

Сегодня, 3 февраля, 9-летний Кирилл Сутормин ушел из дома № 25а по улице Маршала Чуйкова и с тех пор его местонахождение неизвестно. Поисками мальчика занимается полиция, родственники и отряд «Легион-Спас».

«Рост 130 сантиметров, телосложение худощавое, волосы темные короткие. На голове у мальчика была шапка-ушанка серого цвета в клетку, серая куртка длиной по колено и черный рюкзак», — говорится в ориентировке.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении школьника, просят обратиться в любой отдел полиции, а также по номеру телефона поискового отряда 8(351)2-777-911.

UPD: по уточненным данным, рост мальчика около 145 сантиметров.

UPD: мальчика нашли. Он жив и здоров.