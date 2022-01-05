В Челябинске пропал 83-летний пенсионер

Мужчина вышел из дома ночью 4 января и не вернулся

В Челябинске ищут 83-летнего Михаила Дмитриевича Савельева. Пенсионер вышел из дома в Курчатовском районе ночью 4 января 2022 года и обратно не вернулся. Ориентировку о поиске пропавшего опубликовали в официальной группе во «ВКонтакте» поискового отряда «ЛизаАлерт» Челябинской области.



Мужчина был одет в черную куртку, темно-синюю рубашку, черные брюки, черную меховую шапку. Передвигается он с тростью. У пропавшего худощавое телосложение, седые волосы, зеленые глаза. Возможна потеря памяти.

Всех, кому что-то известно о местонахождении мужчины, просят позвонить по телефону 88007005452 (звонок бесплатный) или организаторам поиска Галине 89507410622, Екатерине 89000918851.