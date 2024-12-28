В Челябинске пропал 15‑летний подросток

Школьник не ночевал дома

В Челябинске полиция и волонтеры разыскивают 15‑летнего Максима Николаева. Последний раз Максима Николаева видели накануне, 27 декабря, возле дома № 20а по улице Сталеваров. Ночевать домой он не пришел, сообщили в поисковом отряде «Легион Спас».

«Рост 155 сантиметров, телосложение среднее, волосы русые, глаза серо-голубые. Носит очки», — говорится в ориентировке.

Был одет в куртку темную с желтыми вставками, темную шапку, угги.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении школьника, просят обратиться в любой отдел полиции или по номеру поискового отряда «Легион Спас» 8(351)2-777-911.