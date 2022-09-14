В Челябинске пропал 14‑летний подросток

Школьника разыскивают полиция и волонтеры

В Челябинске пропал 14-летний Данила Попов. Школьник ушел из дома по улице Ворошилова, 6б накануне, 13 сентября, и не вернулся. Об этом сообщили в поисковом отряде «Легион Спас».

«Рост 190 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые. Был одет в трико и кофту с капюшоном. С собой у школьника был рюкзак», — говорится в ориентировке.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Данилы, просят обратиться в любой отдел полиции. Также можно позвонить на горячую линию отряда по номеру 8 (351) 2-777-911.