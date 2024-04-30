В Челябинске пропал 12-летний мальчик

Ребенок уехал из дома на велосипеде

В Челябинске полиция и волонтеры разыскивают 12-летнего Эрика Туматаева. Школьник уехал на велосипеде из дома № 57 по улице Воровского накануне, 29 апреля, сообщили в поисковом отряде «Легион Спас».

«Рост 153 сантиметра, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Был одет в черную куртку с желтыми элементами, черные кроссовки, спортивные штаны с рисунком быка», — говорится в ориентировке.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении мальчика, просят обратиться в любой отдел полиции. Также можно позвонить по номеру поискового отряда 8(351)2-777-911.