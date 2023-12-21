В Челябинске промышленный альпинист в костюме Деда Мороза сорвался с балкона и погиб

ЧП случилось во дворе на глазах у детей

ЧП случилось во дворе на глазах у детей Сегодня, 21 декабря, во время праздника во дворе дома по улице Лесопарковой промышленный альпинист сорвался с балкона последнего этажа и упал на козырек пристроя. Мужчина скончался на месте, сообщили Первому областному информагентству очевидцы.

Появление Деда Мороза должно было стать частью представления и эффектным появлением перед жителями двора. Однако, по предварительным данным, мужчина перепутал веревки и упал с высоты 24-го этажа. В обстоятельствах гибели будут разбираться следователи.

«Это какой-то кошмар. Дети кричали, плакали. Полиция приехала, скорая. Но там уже бесполезно, конечно, было спасать, сразу насмерть. Парню около 25 лет было. Мы все в глубоком шоке», — рассказала очевидица. В управляющей компании прокомментировали трагедию.

«Сегодняшний праздник обернулся чудовищным несчастьем. Промышленный альпинист, одетый Дедом Морозом, сорвался при спуске с дома и погиб. Ужасный и совершенно непредсказуемый случай. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы помочь полиции разобраться в причинах и больше никогда не допустить такого», — написали представители управляющей компании в общедомовом чате.

Комментарии полиция и следственного отдела мы опубликуем сразу после получения.

В распоряжении редакции Первого областного информагентства есть видео происшествия, однако по этическим причинам мы не публикуем его.