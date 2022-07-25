В Челябинске прокурор запросил 11 лет Евгению Пашкову по делу о взятке

Ранее экс-чиновнику вынесли приговор, затем отменили в апелляции

Сегодня, 25 июля, в Центральном районном суде Челябинска прошли прения сторон по делу о взятке бывшего начальника управления капитального строительства администрации города Евгения Пашкова. Об этом сообщили в прокуратуре Челябинской области.

По версии следствия, в период с сентября 2015 по апрель 2019 года Евгений Пашков вместе с бывшим мэром Челябинска Евгением Тефтелевым получили взятку в размере 2,5 миллиона рублей от депутата гордумы Сергея Селещука за покровительство и контракт на строительство школы в микрорайоне Парковом.

«Государственный обвинитель попросил признать подсудимого виновным и назначить наказание в виде 11 лет лишения свободы со штрафом 75 млн рублей, с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 10 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Также Пашков должен возместить в доход государства 1 млн 250 тысяч рублей.

6 сентября прошлого года Челябинский областной суд отменил ранее вынесенный Центральным райсудом приговор Пашкову из-за процессуальных нарушений. Тогда экс-чиновника приговорили к 9 годам колонии.