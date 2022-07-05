В Челябинске прокурор обжаловал решение райсуда об освобождении убийцы

За убийство супруги мужчина был осужден на 11 лет

Прокуратура Челябинской области оспаривает решение Металлургического районного суда об условно-досрочном освобождении мужчины, признанного восемь лет назад виновным в убийстве супруги. Доводы представления прокурора будут рассмотрены Челябинским областным судом.



В 2014 году мужчина был приговорен к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Во время конфликта из-за раздела имущества осужденный убил свою жену, нанеся не менее 15 ножевых ранений.

В 2022 году Металлургический районный суд города Челябинска удовлетворил ходатайство осужденного об УДО.

Челябинская прокуратура внесла апелляционное представление на постановление районного суда. С учетом личных качеств осужденного, неоднократности его задержаний и поведения в колонии прокурор считает, что «перевоспитание заключенного не осуществлено».

В связи с обжалованием постановления суда преступник продолжает находиться в колонии.

Автор: Влада Михеева