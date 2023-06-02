В Челябинске прокуратура утвердила обвинение после гибели крановщика на стройке ЖК «Манхэттен»

Инцидент произошел весной 2022 года

Челябинская прокуратура утвердила обвинение по делу о гибели крановщика на стройке ЖК «Манхэттен». Управляющего и инженера по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин компании «ГрандКран» обвиняют в нарушении правил безопасности на стройке, повлекшем смерть человека, сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел 3 марта прошлого года. На строительном объекте возле дома № 13 по улице Героя России Александра Яковлева башенный кран начал ехать по рельсовому пути. Однако на рельсах не было ограничителей хода и тупиковых упоров. Доехав до конца, кран опрокинулся.

После падения крановщик скончался на месте от полученных травм. Башенный кран сильно повредился и пришел в негодность. При этом техника находилась в аренде у стройкомпании. Ущерб собственнику крана – более 3,5 миллиона рублей.

По версии следствия, обвиняемые не организовали достаточный контроль за исполнением требований безопасности. Кроме того, крановщик не прошел при трудоустройстве медкомиссию и не ознакомился с правилами ведения таких работ.

Уголовное дело направили в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.