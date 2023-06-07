В Челябинске прокуратура провела проверку после падения ребенка с горки на металлический штырь

Директор ответственной за содержание площадки фирмы получил иск на 500 тысяч рублей

Челябинская прокуратура провела проверку после сообщений о том, что 2 мая этого года восьмилетний мальчик упал с горки на металлический штырь. Инцидент произошел во время игры на детской площадке в сквере «Байкальский» на Шоссе Металлургов. Ребенок получил травму спины. О результатах рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Проверка показала, что ранее на площадке спилили опору декоративного элемента, оставили в земле металлический штырь. При этом компания «ПРОМСТРОЙ», ответственная за содержание площадки, на время работ потенциально опасное место не оградила.

Прокурор Металлургического района вынес директору компании представление с требованием привлечь виновных лиц к ответственности.

Кроме того, в Металлургический районный суд Челябинска поступил иск о взыскании компенсации морального вреда на 500 тысяч рублей.

Это не единственный за последнее время случай травматизма на детских площадках. В конце мая в Златоусте двухлетней девочке оторвало подушечку пальца в тот момент, когда она скатывалась с горки. Ребенка доставили в больницу, где провели операцию и наложили несколько швов.