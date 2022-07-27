В Челябинске прокуратура обжаловала решение об освобождении Олега Бехтерева из колонии

Экс-министр социальных отношений региона выплатил лишь малую часть штрафа

Челябинская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях обжаловала решение Металлургического районного суда о смягчении неотбытой части наказания бывшему министру социальных отношений региона Олегу Бехтереву.

Об этом сегодня, 27 июля, сообщила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева. Судом установлено, что экс-министр в период с 2013 по 2014 год похищал бюджетные деньги, а также получил взятку в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290; ч. 4 ст. 160 УК, ч. 5 ст. 291; ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК).

Он был приговорен к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу 10 млн рублей.

Металлургический районный суд Челябинска удовлетворил ходатайство адвоката осужденного и заменил ему неотбытое наказание (2 года 5 месяцев и 21 день) на принудительные работы. Прокуратура обжаловала решение суда.

«Поведение осужденного за весь период отбывания являлось нестабильным, было допущено злостное нарушение установленного порядка содержания. На момент рассмотрения ходатайства Бехтерев возместил 405 тыс. рублей. Оснований для замены наказания нет», — сообщили в ведомстве.

Апелляцию рассмотрит Челябинский областной суд.