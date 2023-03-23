В Челябинске прокуратура контролирует ход расследования дела о нападении на женщин

Подозреваемый страдает шизофренией

Прокуроры Советского и Центрального районов Челябинска поставили на контроль ход расследования уголовного дела в отношении 40-летнего мужчины. Его подозревают в причинении побоев (статья 116 УК РФ). Об этом сегодня, 23 марта, сообщили в прокуратуре региона.

Установлено, что подозреваемый из хулиганских побуждений напал на пять женщин в центре города в разные дни. Он бил потерпевших и бросал на асфальт.

Задержать подозреваемого 18 марта помог сотрудник компании «Интерсвязь».

По данным Первого областного информагентства, подозреваемый состоит на учете в психоневрологической больнице и страдает шизофренией.