В Челябинске прокуратура доказала бездействие коммунальщиков при аварии на водоводе

Из-за течи затопило производственные помещения





Прокуратура Курчатовского района в Челябинске отреагировала на затопление производственных помещений по улице Матросова, 1Б. Из-за течи в водоводе потоп произошел на площади 400 кв. м. В надзорном ведомстве выявили бездействие ресурсоснабжающей организации. Прокуратура района внесла представление об устранении нарушений руководителю МУП «ПОВВ», сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Проверка прокуратуры установила, что балансодержатель сетей — МУП «ПОВВ» не исполняет свои обязанности по надлежащему их содержанию и контролю при проведении ремонтных работ.

Заявка о затоплении территории поступила в диспетчерскую службу 22 января 2022 года. Однако работы недействующий водовод заглушен и демонтирован был 12 февраля 2022 года.

«При этом причиной аварии стала деформация заглушки на действующих сетях водоснабжения. Кроме того, установлено, что заявка об имеющемся затоплении территории поступила в 22.01.2022, вместе с тем аварийная ситуация окончательно устранена лишь 13.02.2022. Таким образом, на протяжении длительного периода времени производственные помещения подтапливались в связи с МУП „ПОВВ“ неустраненной утечкой из сетей водоснабжения», — сообщает представитель прокуратуры региона.

Бездействие МУП «ПОВВ» привело к затоплению более 400 кв. м. Производственных площадей. Прокуратура района внесла представление об устранении выявленных нарушений закона и привлечении виновных лиц к ответственности руководителю МУП «ПОВВ».