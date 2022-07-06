В Челябинске прохожая ударила девочку по голове из‑за самоката

Ребенок задел женщину во время катания

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В Челябинске женщина ударила шестилетнюю девочку по голове за то, что та задела ее, проезжая мимо на самокате. Инцидент произошел днем 5 июля в одном из дворов по улице Мамина. Момент нападения попал на видео, которое опубликовали в соцсети. В пресс-службе УМВД города ИА «Первое областное» сообщили, что мама пострадавшего ребенка написала заявление.

На кадрах видно, как ребенок едет на самокате по тротуару и случайно задевает прохожую. В ответ женщина наносит девочке удар рукой по голове. Мама пострадавшей бросилась на помощь, но незнакомка поспешила уйти. Позже девочке пришлось обратиться в больницу.

«В отделе полиции „Тракторозаводский“ зарегистрировано заявление от матери девочки. Выдано направление на судебно-медицинскую экспертизу, после чего будет принято процессуальное решение. Мероприятия по розыску женщины, ударившей ребенка, продолжаются», — прокомментировали ИА «Первое областное» в пресс-службе УМВД по Челябинску.

На момент публикации личность женщины, ударившей ребенка, не установлена. Проверка продолжается.

Напомним, в мае 2022 года возле образовательного центра на Университетской Набережной мужчина дал подзатыльник дочери, а потом пнул девочку.