В Челябинске произошло ДТП с участием двух машин и мотоцикла

Одного из участников аварии увезли в больницу

На улице Бейвеля около здания 7/1 и напротив дома №14 в ЖК «Александровский» столкнулись два автомобиля и мотоцикл. В ДТП попали транспортные средства «Хендай IX35», «Фольксваген Гольф» и «Сузуки». Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Челябинска.





За рулем автомобилей находились молодые люди 1998 и 2002 годов рождения соответственно. Мотоциклом управлял парень 2000 года рождения. Он пострадал в аварии. С различными травмами его увезли в больницу. Госавтоинспекция устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.





Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с призывом строго соблюдать правила дорожного движения. Безопасность на дорогах — это общая ответственность каждого водителя. Сотрудники ГИБДД напоминают о необходимости быть внимательными и осторожными за рулем, чтобы избежать подобных происшествий в будущем. Берегите себя и своих близких!