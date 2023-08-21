В Челябинске произошло ДТП с четырьмя детьми

На улице Черкасская столкнулись две легковушки

В Челябинске на улице Черкасская сегодня днем столкнулись два легковых автомобиля. В каждом из них находились дети. Госавтоинспекция Челябинска устанавливает обстоятельства ДТП, сообщили в ведомстве.

Автомобилем «Лада Веста» управляла 38-летняя женщина. В ее машине находились три несовершеннолетние девочки 17, 14 и 9 лет. В автомобиле Opel Vectra была четырехлетняя девочка, а за рулем находился 48-летний мужчина.

«Все несовершеннолетние пассажиры перевозились в автомобилях в соответствии с требованиями правил перевозки детей в транспортных средствах», — подчеркнули в Госавтоинспекции.

Все участники ДТП вместе с медиками скорой помощи были доставлены в больницу для прохождения обследования.