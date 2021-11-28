В Челябинске произошла массовая авария с участием шести автомобилей

За рулем двух машин находились нетрезвые водители

Минувшей ночью в Челябинске столкнулись шесть автомобилей. Участниками аварии стали в том числе служебные машины ГИБДД. Как сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, в результате ДТП никто не пострадал.

Массовая авария произошла 27 ноября около 23:40 в районе дома № 28 по улице 250-летия Челябинска. 55-летний водитель автомобиля «Киа Рио», находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил ДТП. Пока сотрудники Госавтоинспекции занимались оформлением аварии, в «Киа Рио» влетела «Тойота Королла», за рулем которой также находился 32-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения.

«От удара „Киа Рио“ продвинулась вперед, совершив столкновение со служебным автомобилем „Шкода Октавия“. „Шкода“ от удара продвинулась вперед и столкнулась с автомобилем „Хендай“. Он от удара совершил столкновение с другим служебным автомобилем „Шкода Октвия“. Последний от удара также продвинулся вперед и столкнулся с автомобилем „ВАЗ-2110“. В результате ДТП пострадавших нет»,— уточнили в ведомстве.

Автомобили получили механические повреждения. Водители, находившиеся на рулем в нетрезвом виде, будут привлечены к административной ответственности.